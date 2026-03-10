Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:26

Германия «наскребла» для Киева ракеты к комплексам Patriot

Spiegel: Германия собрала для Киева 35 ракет к ЗРК Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министр обороны ФРГ Борис Писториус достиг договоренности с рядом европейских партнеров о поставках Украине 30 ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на информированные источники. В общей сложности Киев получит около 35 ракет данного типа, включая несколько единиц из запасов Бундесвера, однако точные сроки передачи вооружений пока не раскрываются.

Инициатива была предложена Писториусом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагалось, что ФРГ предоставит собственные PAC-3 при условии, что другие европейские страны соберут в общей сложности 30 ракет. Несколько государств, в том числе Нидерланды, уже сигнализировали о готовности участвовать в этих усилиях.

Как отмечает издание, сложившаяся ситуация вокруг поиска ракет для Patriot наглядно демонстрирует острую потребность Киева в боеприпасах для систем ПВО. Переговорный процесс существенно осложнила эскалация конфликта вокруг Ирана, что повлияло на доступность необходимых вооружений на мировом рынке. По данным Spiegel, Украина ежемесячно расходует в среднем 60 ракет для данных ЗРК.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на отчет Стокгольмского института международных исследований писала, что Германия воспользовалась конфликтом на Украине для укрепления своих позиций в оружейной отрасли. В частности, ФРГ нарастила поставки оружия на мировой рынок. На сегодняшний день почти 25% немецкого экспорта оружия приходится на Украину.

