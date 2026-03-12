Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24

Атаковавший Брянск украинский истребитель скорей всего базируется в Одесской области, заявил в беседе с aif.ru генерал-майор в отставке Владимир Попов. В беседе с журналистами он отметил, что в области есть несколько аэродромов, чьи технические характеристики позволяют осуществлять вылеты бомбардировщиков Су-24.

Сейчас в Одесской области не больше пяти исправных аэродромов. Пригодных для Су-24 и вовсе два-три, потому что для этих самолетов нужна хорошая полоса, — подчеркнул Попов.

Эксперт выразил сомнение в том, что после завершения атаки на Брянск самолет вернулся на базу в Одесскую область. По мнению генерала, экипаж мог выбрать для посадки промежуточный аэродром в другом регионе, осознавая высокую вероятность отслеживания траектории полета российскими системами контроля и последующего удара по месту базирования.

Ранее сообщалось об отражении новой атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа в Турцию по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Инцидент случился утром 12 марта.