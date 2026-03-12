Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:36

Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24

Генерал Попов: бомбивший Брянск Су-24 скорее всего вылетел из Одесской области

Су-24 Су-24 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Атаковавший Брянск украинский истребитель скорей всего базируется в Одесской области, заявил в беседе с aif.ru генерал-майор в отставке Владимир Попов. В беседе с журналистами он отметил, что в области есть несколько аэродромов, чьи технические характеристики позволяют осуществлять вылеты бомбардировщиков Су-24.

Сейчас в Одесской области не больше пяти исправных аэродромов. Пригодных для Су-24 и вовсе два-три, потому что для этих самолетов нужна хорошая полоса, — подчеркнул Попов.

Эксперт выразил сомнение в том, что после завершения атаки на Брянск самолет вернулся на базу в Одесскую область. По мнению генерала, экипаж мог выбрать для посадки промежуточный аэродром в другом регионе, осознавая высокую вероятность отслеживания траектории полета российскими системами контроля и последующего удара по месту базирования.

Ранее сообщалось об отражении новой атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа в Турцию по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Инцидент случился утром 12 марта.

Украина
Су-24
Брянская область
эксперты
бомбардировщики
Одесская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.