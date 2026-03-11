«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска

Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

10 марта в результате ракетного удара по Брянску погибли шесть человек, пострадали более 40. Десятки людей госпитализированы. Состояние многих оценивается как тяжелое. Из Москвы в Брянск направлены специальные бригады медработников. Помимо повреждения одного из предприятий, зафиксированы попадания в жилые дома. В городе объявлен траур. Откуда и чем наносились удары, почему не сработали системы ПВО и как Россия ответит на варварскую атаку, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Александр Богомаз объявил о ракетной опасности в Брянской области в 17:56. Он призвал жителей оставаться дома, укрыться в защищенном помещении и не подходить к окнам. Сообщалось о возможном применении крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, над регионом появился беспилотник-матка, несущий на борту ударные FPV-дроны.

По данным мониторингового канала Lpr 1, ВСУ нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара, в результате которых повреждение получил цех промышленного предприятия. Жители сообщили СМИ, что слышали мощные взрывы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным на утро 11 марта, погибли шесть человек, число пострадавших — 42 человека. В Брянске объявлен траур, на госучреждениях приспущены флаги.

Как власти РФ отреагировали на атаку Брянска

Удар Вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow по Брянску был бы невозможен без привлечения британских специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия отдает себе в этом отчет и учитывает этот факт.

ВСУ ждет скорый ответ на удар по Брянску, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.

«Ответ, как всегда, будет гораздо более мощный, гораздо более жесткий, как всегда наши делают. Тут ничего нового быть не может. Кроме того, ракеты британские. У англичан задача — ослабить Россию, у Зеленского — заработать денег. <...> Пусть ждут, когда это произойдет», — сказал Колесник NEWS.ru.

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем и откуда был атакован Брянск

Атаки проводились англо‑французскими ракетами Storm Shadow, радиус действия которых, по заявлениям, достигает полутора тысяч километров, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Удары могли быть нанесены с территории, подконтрольной киевскому режиму, с военных баз, расположенных в районе Очакова, Одессы, Николаева и других пунктов, — рассказал эксперт NEWS.ru. — Это еще раз говорит о том, что применение дальнобойного оружия координируется с производителями и инструкторами, находящимися на территории Украины».

Почему ВСУ атаковали Брянск

Это показательный удар — ответ на переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Путин сказал, что мы двигаемся вперед в СВО и Украина будет вынуждена согласиться с нашими условиями. Так что ВСУ решили ударить ракетами, которые сложно перехватывать. Это не единственный такой удар, — напомнил политолог NEWS.ru. — Была атака на Новороссийск, где пострадали 144 дома. Многие эксперты говорят, что США переключились с Украины на войну на Ближнем Востоке вокруг Ирана и у Украины нет уже возможности наносить какие-то существенные удары».

Чем Россия ответит на удар по Брянску

По мнению Перенджиева, Вооруженным силам РФ надо бить не только по энергетической, но и всей логистической инфраструктуре противника.

«Надо полностью уничтожать железные и автодороги, морские порты и коммуникации, аэропорты, принимающие грузы для Украины», — заявил аналитик.

По его словам, Москве также стоит помогать Тегерану в войне против США и их союзников британцев.

«Искандер» Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Надо поставлять данные по базам Великобритании и США. Это нам намекают — не лезьте в Иран, мы тут вам ответим. Тем более надо помогать Ирану не только координатами, но и беспилотниками, и ракетами, и ПВО. Если Иран устоит, это соответствует нашим интересам, потому что через Иран идет транспортный коридор „Север — Юг“ в Индию и обратно. Это наш общий проект, а США пытаются его уничтожить», — заключил политолог.

Читайте также:

Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы

«Военная мафия», $40 млн налом: скандал в Венгрии приблизил крах Зеленского

Нефть, газ, развал ЕС: как повлияет на РФ иранский кризис — плюсы и минусы