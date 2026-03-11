Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В посольстве России указали на след Британии в атаке на Брянск

Посольство РФ в Лондоне: удар ВСУ по Брянску не состоялся бы без помощи Британии

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Удар Вооруженных сил Украины по Брянску во вторник не мог бы состояться без участия британских специалистов, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Дипломаты указали, что цели для атаки указывала разведка королевства, передает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Они были оплачены британскими налогоплательщиками, а операторы прошли подготовку в Великобритании.

Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ семь человек погибли, еще 42 получили ранения. Помимо этого, повреждены 20 многоквартирных домов и более 20 автомобилей.

В МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой украинских войск на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

