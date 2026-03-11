В посольстве России указали на след Британии в атаке на Брянск

В посольстве России указали на след Британии в атаке на Брянск Посольство РФ в Лондоне: удар ВСУ по Брянску не состоялся бы без помощи Британии

Удар Вооруженных сил Украины по Брянску во вторник не мог бы состояться без участия британских специалистов, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Дипломаты указали, что цели для атаки указывала разведка королевства, передает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Они были оплачены британскими налогоплательщиками, а операторы прошли подготовку в Великобритании.

Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ семь человек погибли, еще 42 получили ранения. Помимо этого, повреждены 20 многоквартирных домов и более 20 автомобилей.

В МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой украинских войск на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.