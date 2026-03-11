«Давно существовали»: Андрианов об атаке на российский газовоз

Атака на российский газовоз в Средиземном море обнажила давно существующую проблему безопасности в регионе, заявил ИС «Вести» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. По его словам, раньше не европейском рынке угрозу не воспринимали всерьез.

Почему? Здесь речь идет даже не об объемах, не о потере каких-то конкретных физических поставок, а именно о возникших или даже точнее сказать, осознанных рисках, которые давно существовали, но которые не особо принимались в расчет на европейском рынке. <…> После того, как была совершена эта атака, стало понятно, что Средиземное море далеко не безопасное, — отметил эксперт.

Ранее эксперт заявил, что России нужно досрочно уйти с рынка Европы после нападения ВСУ на российский газовоз в Средиземном море. По его словам, сегодня российская газовая отрасль переориентируется на другие рынки, прежде всего на Китай, где обсуждают строительство нового трубопровода.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями наносят ущерб прежде всего Европе, «кусая руку, которая их кормит». Глава государства подчеркнул, что такие действия усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках.