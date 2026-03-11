Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:13

Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
МИД России считает нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море террористическим актом и военным преступлением, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что никто из стран-членов Евросоюза не осудил это преступление, не смотря на близость события к берегам участницы объединения.

Речь идет о <...> террористическом акте и военном преступлении. Примечательно, что [теракт] был совершен в непосредственной близости от берегов государства-члена ЕС, однако пока ни одно из европейских государств не осудило произошедшее, — сказано в публикации на сайте МИД.

Мария Захарова
МИД России
суда
Средиземное море
