Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz

МИД России считает нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море террористическим актом и военным преступлением, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что никто из стран-членов Евросоюза не осудил это преступление, не смотря на близость события к берегам участницы объединения.

Речь идет о <...> террористическом акте и военном преступлении. Примечательно, что [теракт] был совершен в непосредственной близости от берегов государства-члена ЕС, однако пока ни одно из европейских государств не осудило произошедшее, — сказано в публикации на сайте МИД.