Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:27

Украинцев начнут обучать английскому языку с детских горшков

Изучение английского языка сделали на Украине обязательным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Изучение английского языка станет обязательным в детских садах на Украине, сообщает издание «Страна.ua». Мера вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Издание уточнило, что разработаны практические рекомендации по проведению занятий для детей пяти-шести лет.

Занятия планируют проводить в игровой форме. По мнению чиновников, так дети будут знакомиться с языком «естественным образом».

Ранее жительница Украины пожаловалась в соцсетях на диспетчера скорой помощи, которая отказалась принимать вызов на русском языке. По словам женщины, она пыталась вызвать врачей своему дедушке, у которого случился инсульт. Однако вместо помощи она получила грубость от диспетчера и требование говорить на украинском.

Перед этим отказ от русского языка начали насаждать в общественном транспорте на Украине. Правило ввели в маршрутках, курсирующих между Бердичевом и Житомиром. Не владеющим украинским языком гражданам настоятельно рекомендовали начать его учить.

Украина
английский язык
детские сады
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Кэти Перри проиграла жительнице Австралии в 17-летнем суде
Экономист назвал причины возможного ослабления санкций против России
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.