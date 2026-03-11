Украинцев начнут обучать английскому языку с детских горшков

Изучение английского языка станет обязательным в детских садах на Украине, сообщает издание «Страна.ua». Мера вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Издание уточнило, что разработаны практические рекомендации по проведению занятий для детей пяти-шести лет.

Занятия планируют проводить в игровой форме. По мнению чиновников, так дети будут знакомиться с языком «естественным образом».

Ранее жительница Украины пожаловалась в соцсетях на диспетчера скорой помощи, которая отказалась принимать вызов на русском языке. По словам женщины, она пыталась вызвать врачей своему дедушке, у которого случился инсульт. Однако вместо помощи она получила грубость от диспетчера и требование говорить на украинском.

Перед этим отказ от русского языка начали насаждать в общественном транспорте на Украине. Правило ввели в маршрутках, курсирующих между Бердичевом и Житомиром. Не владеющим украинским языком гражданам настоятельно рекомендовали начать его учить.