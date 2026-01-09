Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом Никита Пресняков оправдал свои ошибки на английском языке СДВГ

Проживающий в США музыкант и актер Никита Пресняков заявил, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Так в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) внук певицы Аллы Пугачевой ответил хейтерам, указывающим ему на ошибки в англоязычных постах. Более того, опечатки в словах он назвал своей «фишечкой».

Я знаю, как правильно пишется! Но у меня СДВГ, мне простительно. Писать неправильно слова — это моя фишечка, — подчеркнул он.

Ранее недавно разведенный Пресняков обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной возлюбленной. Искусственный интеллект представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста. Артист признал, что ИИ угадал его тип.

Глава ФПБК Виталий Бородин между тем заявил, что если внук Пугачевой вернется в Россию, то ему нужно будет пройти срочную военную службу. Он подчеркнул, что все граждане РФ призывного возраста должны отслужить в армии вне зависимости от своего статуса и родственных связей.