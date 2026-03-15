В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах

В ГД предложили дать жильцам право самим регулировать отопление в квартирах

Жильцам многоквартирных домов стоит предоставить возможность самостоятельно регулировать отопление в квартирах, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, это позволило людям платить только за фактическое потребление тепла.

Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счетчик, — отметил он.

Кошелев добавил, что Централизованное отопление направлено на усредненные показатели и общий график включения и отключения батарей. При этом формате многие либо мерзнут, либо вынуждены открывать окна из-за духоты.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. По его словам, соответствующий закон вступит в силу уже в марте, однако первые платежи по новым правилам россияне смогут внести только в апреле.

Тем временем лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен. Причина — опережающий износ инфраструктуры: ежегодно выбывает 2% сетей, а восстанавливается лишь 1%. Наиболее остро эта проблема проявляется в сфере водоснабжения и водоотведения.

