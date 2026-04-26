Семейная ипотека на строительство дома в 2026 году: условия, требования и как оформить

Семейная ипотека на строительство дома в 2026 году: условия, сумма, как получить

Семейная ипотека на строительство дома в 2026 году: условия, требования и как оформить

Собственный загородный дом — без городского шума и соседей за стеной — мечта, знакомая практически каждой семье. Государство учитывает этот запрос и предлагает конкретный инструмент: льготную ипотеку под 6% годовых на возведение частного жилья. Разберемся вместе, какие условия действуют в 2026 году и что нужно для получения кредита.

Кто может получить семейную ипотеку в 2026 году

Программа ориентирована на семьи с детьми, и требования здесь четкие. Условия льготной ипотеки на ИЖС в 2026 году прописаны в Решении № 25-67381-01850-Р АО ДОМ.РФ (редакция от 15 октября 2025 года). Именно этот документ определяет круг претендентов на льготную ставку.

Участвовать в программе могут три категории семей:

родители, имеющие ребенка — гражданина РФ, не достигшего семи лет на момент подписания договора;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители двух и более несовершеннолетних детей, если семья живет в городе с населением менее 50 тысяч человек.

Оба родителя должны быть гражданами России. Если отношения официально не зарегистрированы, ребенок обязан быть прописан по одному адресу с заемщиком. Для супругов в официальном браке это требование не применяется.

Что можно построить по программе: требования к дому и участку

Семейная ипотека на строительство дома в 2026 году — это не универсальный продукт. Банк финансирует строго определенный тип объекта: отдельно стоящий жилой дом для одной семьи, высотой не более трех этажей и до 20 метров, без общих стен с соседними строениями и без деления на отдельные квартиры.

Еще одно условие для получения льготной ипотеки на ИЖС в 2026 году: земельный участок должен относиться к категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство». Допускается также использование земли под ЛПХ или садоводство, но тогда с постоянной регистрацией в доме могут возникнуть сложности. Большинство банков устанавливают минимальную площадь дома в 50 кв. м. Ограничений по материалам практически нет: подойдут кирпич, монолитный бетон, брус (в том числе клееный), бревно, каркас или СИП-панели.

Перед началом строительства необходимо уведомить местную администрацию — отдельное разрешение на строительство ИЖС по закону не требуется. Ответ от чиновников приходит в течение семи рабочих дней, а если участок находится в границах исторического поселения — до 23 дней.

Обязательное условие: подрядчик — юридическое лицо или ИП

Здесь кроется важный нюанс, о котором многие узнают слишком поздно: строить дом своими силами за деньги семейной ипотеки нельзя. Это прямое требование программы. Подрядчик для строительства по ипотеке должен быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, аккредитованным банком.

Найти проверенного подрядчика можно на официальном портале «строим.дом.рф» — там размещен реестр организаций, одобренных банками. Это удобно: не нужно самостоятельно выяснять, сотрудничает ли конкретная строительная компания с вашим банком.

Все расчеты проходят через эскроу-счет. Первоначальный взнос и кредитные средства поступают на счет в начале строительства, но подрядчик получает деньги только после завершения работ и постановки дома на кадастровый учет. Для заемщика это надежная защита: если строитель не выполнит обязательства, средства вернутся.

Максимальная сумма кредита: 12 млн и 6 млн рублей

Максимальная сумма семейной ипотеки в 2026 году зависит от региона строительства:

12 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

6 млн рублей — для всех остальных регионов России.

Процентная ставка — 6% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 20% от полной стоимости строительства. Если земля приобретается одновременно с оформлением ипотеки, взнос считается от суммарной цены участка и строительных работ. Материнский капитал в 2026 году проиндексирован на 5,6% и составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребенка — его можно направить в счет первого взноса.

Условия льготной ипотеки на ИЖС в 2026 году не вводят ограничений по сроку кредитования: большинство банков предлагают кредит на срок до 30 лет.

Новые правила 2026 года: одна ипотека на семью и запрет «доноров»

С 1 февраля 2026 года программа работает по обновленным правилам. Изменения существенные, и о них стоит знать заранее.

Принцип одной льготной ипотеки на семью. Теперь при оформлении кредита оба супруга автоматически становятся созаемщиками по единому договору. Раньше муж и жена могли оформить два отдельных льготных кредита — теперь это невозможно. Взять повторную семейную ипотеку на строительство дома в 2026 году разрешается только в двух случаях: предыдущий кредит полностью погашен, после его оформления в семье появился еще один ребенок. Исключение — семьи, где один из супругов не является гражданином РФ: такой супруг не включается в созаемщики автоматически.

Схема с «донорами» закрыта. Ранее некоторые заемщики привлекали в качестве созаемщика постороннего человека, формально подходящего под требования программы, хотя сам заемщик под них не подпадал. С 1 февраля 2026 года такая схема фактически вне закона: привлечение «донора» лишает льготной ставки не только его, но и всех членов его семьи — включая супруга или супругу.

Комбинированная ипотека: как оформить часть средств по льготной ставке

Строительство качественного дома нередко обходится дороже установленных программой лимитов. В этом случае помогает комбинированная ипотека на дом — кредитный продукт, при котором льготная и рыночная части объединяются в одном договоре.

Принцип прост: на сумму в пределах лимита (6 млн или 12 млн рублей) банк начисляет 6% годовых, а на сумму сверх лимита — ставку по стандартным рыночным условиям. Итоговый размер кредита при таком подходе может достигать 15 млн рублей для регионов и 30 млн рублей для столичных субъектов. Комбинированная ипотека на дом доступна в большинстве крупных банков — участников программы: по данным ДОМ.РФ, таких банков более 75.

Важное новшество 2026 года: рыночную часть комбинированной ипотеки на дом теперь можно рефинансировать отдельно, не затрагивая льготную часть договора. Раньше любое рефинансирование означало пересмотр всего договора и безвозвратную потерю льготной ставки.

Пошаговая инструкция по оформлению: документы и этапы

Как получить семейную ипотеку на дом — разберем последовательно, шаг за шагом.

Проверьте соответствие условиям. Убедитесь, что возраст и гражданство детей, ваш регион и семейное положение отвечают требованиям программы. Уточните, нет ли у вас действующей семейной ипотеки, оформленной после 23 декабря 2023 года. Рассчитайте бюджет строительства. Запросите у нескольких подрядчиков предварительную смету. Сравните ее с лимитом программы и решите, достаточно стандартной семейной ипотеки или потребуется комбинированная. Выберите банк и подайте заявку. На этом этапе потребуются документы для семейной ипотеки на строительство: паспорта заемщиков и созаемщиков, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка), свидетельство о браке или разводе. Подготовьте документы по объекту. После предварительного одобрения банк запросит выписку из ЕГРН на земельный участок, отчет об оценке земли, договор подряда с аккредитованным подрядчиком, уведомление о планируемом строительстве и ответ администрации. Семейная ипотека на строительство дома в 2026 году: условия, требования и как оформить Фото: Shutterstock/FOTODOM Подпишите кредитный договор и внесите первый взнос. Договор и обременение на участок регистрируются в Росреестре. Документы для семейной ипотеки на строительство и бумаги, связанные с регистрацией, банк, как правило, подает самостоятельно в электронном виде. Откройте эскроу-счет. Первый взнос и кредитные средства размещаются на счете, заблокированном до завершения строительства. Завершите строительство и зарегистрируйте право собственности. После постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности в Росреестре эскроу-счет раскрывается — и только тогда подрядчик, нанятый для строительства по ипотеке, получает свои законно заработанные деньги.

Программа семейной ипотеки действует до 31 декабря 2030 года. Актуальный список банков-участников и одобренных подрядчиков размещен на портале ДОМ.РФ.

