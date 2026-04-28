28 апреля 2026 в 19:43

Минфин предложит менять условия семейной ипотеки при определенных условиях

Минфин сообщил о проработке изменения условий семейной ипотеки по числу детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министерство финансов России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от количества детей, сообщает пресс-служба ведомства. Также обсуждается создание механизма снижения ставки при рождении последующих детей.

Директор департамента Минфина по финансовой политике Алексей Яковлев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» рассказал о ключевых инициативах, прорабатываемых министерством в рамках исполнения поручений президента РФ. Предложенные инструменты должны стать дополнительным демографическим стимулом, добавили в Минфине.

В частности, о подготовке предложений по модификации условий «Семейной ипотеки» в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Регулятор продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б. п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

До этого глава ВТБ Андрей Костин констатировал, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.

