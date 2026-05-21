Назван пост, который может занять экс-глава Белгородской области Гладков РБК: Гладков может стать новым послом России в Абхазии

Бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков может занять должность посла России в Абхазии, сообщил телеканал РБК со ссылкой на источники. Его назначение могут утвердить в ближайшее время.

По информации РБК, было предложено несколько вариантов продолжения карьеры Гладкова. В том числе рассматривалось его назначение на пост заместителя министра экономразвития. В настоящее время должность посла РФ в Абхазии занимает Максим Шургалин.

Ранее Гладков поблагодарил всех, с кем ему довелось трудиться на посту руководителя Белгородской области. Он отметил, что поддержка каждого из коллег придавала ему дополнительную энергию и силы. Об отставке губернатора стало известно 13 мая, пост исполняющего обязанности главы региона занял участник СВО Герой России Александр Шуваев.

Кроме того, бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку. Он отметил, что прошел с жителями региона большой и непростой путь. Глава области покинул свой пост также 13 мая.