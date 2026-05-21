Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 18:59

Назван пост, который может занять экс-глава Белгородской области Гладков

РБК: Гладков может стать новым послом России в Абхазии

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков может занять должность посла России в Абхазии, сообщил телеканал РБК со ссылкой на источники. Его назначение могут утвердить в ближайшее время.

По информации РБК, было предложено несколько вариантов продолжения карьеры Гладкова. В том числе рассматривалось его назначение на пост заместителя министра экономразвития. В настоящее время должность посла РФ в Абхазии занимает Максим Шургалин.

Ранее Гладков поблагодарил всех, с кем ему довелось трудиться на посту руководителя Белгородской области. Он отметил, что поддержка каждого из коллег придавала ему дополнительную энергию и силы. Об отставке губернатора стало известно 13 мая, пост исполняющего обязанности главы региона занял участник СВО Герой России Александр Шуваев.

Кроме того, бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку. Он отметил, что прошел с жителями региона большой и непростой путь. Глава области покинул свой пост также 13 мая.

Власть
Россия
Абхазия
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Друг Жириновского раскрыл его главное пророчество о Европе и США
Суд вынес приговор директору детсада по делу о гибели ребенка в Тобольске
Появилась новая информация о блогере-заводчанине с миграционными проблемами
«Решение будет»: Гладков высказался о новом месте работы
«Жалко»: Zivert ответила на обвинения в самозахвате земель элитного поселка
Известная российская теннисистка оценила шансы Медведева на «Ролан Гаррос»
Прокуратура заинтересовалась воронежанкой, скрывшей 168 руб дохода
Зеленский подъехал к Белоруссии и пригрозил Лукашенко после ядерных учений
Американист объяснил, почему страны Персидского залива засомневались в США
Белоруса расстреляли в Польше, но он вернулся домой живым: подробности ЧП
«Очень скоро»: Трамп сделал громкий анонс по Ирану
Газзаев ответил, кого хочет видеть главным тренером ЦСКА
«Мы вами гордимся»: Путин обратился к обладателям госнаград
Папа умер на СВО, а маму и брата убила сама: школьницу посадили на 9 лет
Развожаев раскрыл, куда отправят одного из пострадавших выпускников
МИД России оценил обвинения США в адрес Кастро
«Мама, я тут»: спасатели трехлетней девочки рассказали о поисках ребенка
Назван пост, который может занять экс-глава Белгородской области Гладков
Российских зумеров накрыла «болезнь поцелуев»
«Верю в реинкарнацию»: Zivert ответила на вопрос о будущем в опере
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.