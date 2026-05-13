Гладков покинул пост губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности главы Белгородской области, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что нынешний глава региона Вячеслав Гладков покинул пост раньше срока по собственному желанию.

Назначить Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области, — сказано в сообщении.

Шуваев ранее занимал пост замгубернатора Иркутской области. Он является Героем России, принимал участие в СВО, где дослужился до звания генерал-майора.

В 2002 году Шуваев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, а затем продолжил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил имени Фрунзе. После выпуска он проходил службу в Омске и Ставрополе. За плечами офицера — участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в конфликте в Южной Осетии, а также в военной операции в Сирии.

Ранее Гладков на две недели продлил себе отпуск, начавшийся 16 апреля. По словам главы региона, такое решение он принял по рекомендации врачей. Чиновник рассказывал, что это его первый полноценный отдых за два года.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

