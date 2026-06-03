Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ Жительница Лаптевки ранена в Белгородской области при ракетном ударе ВСУ

В Белгородской области ВСУ нанесли ракетный удар по селу Лаптевка Ракитянского округа, сообщает оперштаб региона. В результате атаки пострадала мирная жительница, один частный дом загорелся.

В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голени. Бригада скорой транспортирует пострадавшую в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, — говорится в сообщении.

В Белгородском округе при атаке дрона ВСУ повреждена «Газель» и частный дом. В Шебекинском округе атака привела к повреждению частного дома и девяти квартир в двух многоквартирных домах. В Грайворонском округе повредились сооружение и автомобиль на территории социального объекта, а также инфраструктурный объект.

В Волоконовском округе детонация дрона вызвала возгорание кровли частного дома, которое пожарные потушили. В Краснояружском округе поврежден один из корпусов предприятия.

Утром 3 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.