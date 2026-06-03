Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль Хинштейн: житель Курской области пострадал после атаки дрона ВСУ на автомобиль

Украинский дрон утром 3 июня атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадал 60-летний мужчина, у него множественные минно-взрывные травмы.

По предварительной информации, сегодня утром вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. В результате атаки пострадал 60-летний мужчина. У него множественные минно-взрывные травмы. Он находится в больнице, после оказания первой медпомощи доставим его в Курск, — написал Хинштейн.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли в Енакиево при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил губернатор региона.

До этого в результате атак ударных беспилотников на территорию ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения. Пушилин уточнил, что смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка.