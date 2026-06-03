Белоусов назвал ДКБ центральным элементом безопасности в Евразии

Договор о коллективной безопасности является одним из центральных элементов выстраивания архитектуры неделимой безопасности в Евразии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании министров обороны стран ОДКБ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по выстраиванию такой архитектуры.

Президент России Владимир Владимирович Путин выдвинул инициативу по выстраиванию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов является Договор о коллективной безопасности, — сказал Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства также отметил, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия Минобороны стран — участниц ОДКБ. Он подчеркнул, что требуются согласованные шаги оборонных ведомств стран организации.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что важно тесно координировать шаги по решению стратегических задач ОДКБ. В условиях нестабильной геополитической обстановки следует расширять аналитический потенциал организации для всестороннего анализа ситуации. Российский лидер также подчеркнул необходимость своевременной актуализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ.