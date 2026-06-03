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03 июня 2026 в 12:28

В МО России призвали к согласованным шагам министерств обороны стран ОДКБ

Белоусов: в современной обстановке нужны совместные усилия оборонных ведомств ОД

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО
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В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия министерств обороны стран — участниц ОДКБ, заявил в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что требуются согласованные шаги оборонных ведомств стран организации.

В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран ОДКБ, — сказал Белоусов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сохранять единство подходов и тесно координировать шаги по решению стратегических задач ОДКБ. По его словам, в условиях нестабильной геополитической обстановки необходимо расширять аналитический потенциал организации для всестороннего анализа ситуации. Российский лидер также подчеркнул необходимость своевременной актуализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ.

До этого Путин указал, что ситуация в мире заметно усложнилась, так как новые очаги нестабильности возникли вблизи границ стран СНГ. Президент отметил, что серьезный кризис охватил Ближний Восток.

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