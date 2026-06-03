Во Франции раскрыли судьбу оказавшегося россиянином капитана танкера Tagor Франция уведомила Россию о помещении под стражу капитана танкера Tagor

Власти Франции уведомили российское посольство о том, что являющийся гражданином РФ капитан танкера Tagor 2 июня был помещен под стражу. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, российские дипломаты потребовали от МИД Франции предоставить консульский доступ к капитану и обеспечить его освобождение.

Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Париже делает все для защиты россиян на танкере Tagor. Она отметила, что дипломаты потребовали от французских властей предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания судна.

До этого стало известно, что Великобритания принимала участие в операции по захвату танкера Tagor в Атлантическом океане. Как уточнил британский премьер-министр Кир Стармер, Лондон оказывал поддержку ВМС Франции при «мониторинге и отслеживании» судна.