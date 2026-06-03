Психолог рассказала, что вредит детям после развода Психолог Столярова: едкие замечания родителей вредят детям после развода

Едкие замечания родителей в адрес друг друга вредят детям во время и после развода, рассказала LIFE.ru психолог Юлия Столярова. Она отметила, что у детей есть потребность любить обоих родителей.

Термин «родительское отчуждение» описывает процесс, когда ребенка настраивают против одного из родителей. Чаще всего это происходит не через прямые запреты встречаться, а через ежедневные маленькие ядовитые фразы, — рассказала Столярова.

Психолог подчеркнула, что ребенок не должен получать негативную информацию об одном родителе от другого. По ее словам, необходимо позволить детям самостоятельно выстраивать отношения с каждым из родителей.

Ранее адвокат Александр Барканов рассказал, что при расторжении брака оба родителя обладают равными шансами оставить у себя детей. По его словам, суд учитывает предпочтения ребенка и условия, в которых ему предстоит жить.