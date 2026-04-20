20 апреля 2026 в 06:20

Адвокат развеял один из главных мифов о разводах

Адвокат Барканов: при разводе оба родителя имеют равные шансы оставить детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При расторжении брака оба родителя обладают равными шансами оставить у себя детей, заявил NEWS.ru адвокат Александр Барканов. По его словам, суд учитывает предпочтения ребенка и условия, в которых ему предстоит жить.

Никакого автоматического приоритета матери нет — закон защищает право отца на равное участие в воспитании ребенка. Суд решает, с кем останутся дети, исходя из их интересов и желаний. Также учитываются возраст ребенка, привязанность, личные качества и условия жизни каждого родителя, возможность воспитывать и развивать. Кроме того, обязательно участие органов опеки, — пояснил Барканов.

Ранее психолог Евгения Заяева заявила, что постоянные конфликты между родителями могут вызывать невротические реакции у детей. По ее словам, такие ситуации способны привести к заиканию и кожным заболеваниям у ребенка.

Адвокат Виктория Шакина ранее заявила, что супругам следует создать финансовую подушку безопасности перед разводом. Она также порекомендовала заранее решить квартирный вопрос, если это потребуется.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

