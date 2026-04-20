Адвокат развеял один из главных мифов о разводах

Адвокат развеял один из главных мифов о разводах Адвокат Барканов: при разводе оба родителя имеют равные шансы оставить детей

При расторжении брака оба родителя обладают равными шансами оставить у себя детей, заявил NEWS.ru адвокат Александр Барканов. По его словам, суд учитывает предпочтения ребенка и условия, в которых ему предстоит жить.

Никакого автоматического приоритета матери нет — закон защищает право отца на равное участие в воспитании ребенка. Суд решает, с кем останутся дети, исходя из их интересов и желаний. Также учитываются возраст ребенка, привязанность, личные качества и условия жизни каждого родителя, возможность воспитывать и развивать. Кроме того, обязательно участие органов опеки, — пояснил Барканов.

Ранее психолог Евгения Заяева заявила, что постоянные конфликты между родителями могут вызывать невротические реакции у детей. По ее словам, такие ситуации способны привести к заиканию и кожным заболеваниям у ребенка.

Адвокат Виктория Шакина ранее заявила, что супругам следует создать финансовую подушку безопасности перед разводом. Она также порекомендовала заранее решить квартирный вопрос, если это потребуется.