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03 июня 2026 в 15:42

«Повернуть вспять»: Рябков раскрыл задачу в отношениях России и США

Рябков: Россия хочет вернуть отношения с США к норме

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сейчас перед Москвой и Вашингтоном стоит задача возвращения к нормальности в отношениях, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул, что необратимость движения к нормализации — это именно та цель, которую предстоит решать, и выразил надежду, что добиться ее удастся при президентстве Дональда Трампа, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что наша задача на нынешнем отрезке — использовать время до следующих президентских выборов, чтобы придать поступательному ходу наших отношений с США, их стабилизации, возвращению к нормальности такой характер, чтобы это было крайне сложно повернуть вспять, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагает Соединенным Штатам развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты, не дожидаясь окончательного урегулирования ситуации на Украине. В Кремле подчеркнули готовность Москвы к конструктивному взаимодействию по широкому кругу вопросов.

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