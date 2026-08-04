Стало известно, на что опирался суд при принятии решения по ОУН и УПА

Стало известно, на что опирался суд при принятии решения по ОУН и УПА Суд учел трагедии в Хатыни и Волыни при признании ОУН и УПА пособниками нацистов

Тверской суд Москвы учел трагедию в Хатыни и Волынскую резню при вынесении решения о признании лидеров Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН, УПА организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена) и сами организации пособниками нацистов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. В надзорное ведомство представили документы из архивов ФСБ, МИД, Минобороны, Госархива, а также переданные белорусской стороной материалы.

Генпрокуратурой России представлены [в суд] документы из архивов ФСБ, МИД, Минобороны России, Государственного архива РФ, а также переданы материалы из архивов и судов Белоруссии, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в марте 1943 года 118-й украинский полицейский батальон, сформированный из участников ОУН и УПА, сжег белорусскую деревню Хатынь — в результате трагедии погибли 147 сельчан, из них 75 детей. Летом того же года, отметили в Генпрокуратуре, националисты устроили массовое истребление поляков на Волыни и в Галиции (Волынская резня), пик которой пришелся на 11–12 июля. Жертвами стали не менее 120 тыс. человек.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что так называемый национальный пантеон Украины, продвигаемый президентом Украины Владимиром Зеленским, состоит из коллаборационистов и отребья. Она отметила, что среди таких фигур находился один из главарей ОУН Андрей Мельник.