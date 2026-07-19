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19 июля 2026 в 10:32

«Сверхлюди и недочеловеки»: в США высказались об антироссийских настроениях

Экс-аналитик Джонсон заявил о стремлении западных неонацистов уничтожить русских

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил о распространении антироссийских настроений на Украине и Западе. По его словам, часть представителей этих стран придерживается идеологии, направленной против русских как народа.

Украина прославляет нацистскую символику, тех самых нацистов, которые устроили Холокост. <…> Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ, потому что в нацистской идеологии существовало убеждение, будто есть сверхлюди и унтерменши, якобы недочеловеки, — сказал он.

Также экс-аналитик ЦРУ высказался о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, заявив, что они связаны с разработками против русских. Доказательств своим утверждениям он не привел.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у президента Украины Владимира Зеленского после того, как подразделение Вооруженных сил Украины получило название украинских националистов. Он объяснил это решение тем, что «болевой порог» Польши был превышен.

США
Украина
Запад
нацизм
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