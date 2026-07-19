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19 июля 2026 в 18:00

Смена образа, алкоголь, угрозы семье: как живет блогер Алексей Жидковский

Алексей Жидковский Алексей Жидковский Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Блоге Алексей Жидковский привлек внимание общественности новым образом. Что известно о его карьере и личной жизни, как он относится к алкоголю?

Чем известен Жидковский

Алексей Жидковский (настоящая фамилия — Жидков) родился 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов на факультет рекламы и связей с общественностью.

Жидковский прославился благодаря блогу в соцсетях, где обсуждает темы, касающиеся ухода за собой, одежды и отношений. Его визитной карточкой стали макияж и длинные волосы.

«Не боюсь показаться глупым, да и умным себя в принципе не считаю», — говорил он о себе.

С 2022 года блогер живет в Москве.

Что известно о личной жизни Жидковского

Алексей Жидковский не делится подробностями личной жизни. Ранее в интервью он отмечал, что состоит в длительных отношениях. По словам блогера, он хочет создать семью, но не сейчас.

Алексей Жидковский Алексей Жидковский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я хочу семью, но когда я буду баснословно богат. Я поехал гасить ипотеку, позвонил помощнице, сказал: „Давай, всех собирай — встречу с юристами, банковскими ребятами. Ну, и когда ехал, заехал в салон, там стоял кабриолет. Мне он понравился, я его купил. <…> Потом во второй раз я говорю: „Привезу сейчас денюжки, собирайтесь“. Ну, и я в итоге не доехал, потому что купил себе Birkin. Так что я пока еще морально и духовно не дорос до создания семьи, потому что я разгильдяй», — заявил Жидковский в шоу «Токсики».

Как Жидковский относится к алкоголю

Алексей Жидковский не скрывает, что может выпить алкоголь несколько раз в неделю.

«Я могу выпить и в среду, и в пятницу, и в субботу. Я могу три раза в неделю спокойно выпить, могу и четыре, в зависимости от случая, что такого-то?! Не вижу смысла этого скрывать. Я всегда говорю: „Да, я пью. Мне нравится.“ Все. Я никому это не навязываю», — сказал он во время интервью «Новому радио».

При этом блогер подчеркнул, что у него нет алкогольной зависимости.

Действительно ли Жидковскому угрожали убийством

Алексей Жидковский в выпуске социального проекта Иды Галич «Я пережила» рассказал о поклоннице, которая долгое время угрожала ему, его семье и друзьям в соцсетях.

«Она скидывала различные фотографии, как делает на меня заговоры и привороты. И все аудио сопровождались сообщениями, что я тебя убью, а дальше сменялись на „я тебя люблю“», — поделился он.

Алексей Жидковский Алексей Жидковский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Жидковский

Алексей Жидковский продолжает вести блог в социальных сетях. Также он развивает свой цветочный бизнес. Блогер не говорит на финансовые темы и не раскрывает свой заработок.

Накануне, 18 июля, Жидковский принял участие в VK Fest в Москве. На фестивале он появился в новом образе — с короткими волосами и бородой, сравнив себя с народным артистом России Стасом Михайловым.

«Все хорошо, но колется очень сильно, я прямо не могу», — рассказал о накладных атрибутах.

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