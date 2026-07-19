Известной российской певице подняли налог на квартиру в США Певице Королевой увеличили налоговые платежи за элитную квартиру в Майами

Певице Наташе Королевой увеличили налог на квартиру во Флориде из-за роста кадастровой стоимости недвижимости, сообщает Telegram-канал Mash. Теперь ежегодный платеж за апартаменты в городе Санни-Айлс-Бич составит не менее $3,4 тысячи (266 тыс. рублей), пишут авторы.

По информации канала, певице принадлежит квартира площадью более 150 квадратных метров в жилом комплексе Winston Towers 300. В 2026 году налоговая база объекта выросла с $216 тыс. (16,9 млн рублей) до $230 тыс. (18 млн рублей), что привело к увеличению суммы налога.

При этом рост платежей пока частично сдерживают действующие во Флориде налоговые льготы. По информации канала, если жилье перестанет считаться основным местом проживания владельца, налоговая нагрузка может заметно увеличиться.

Ранее сообщалось, что певица Анжелика Варум лишилась налоговой льготы на квартиру в Майами, из-за чего ее ежегодные выплаты могут вырасти примерно на $500 (38,25 тыс. рублей). Изменение связано со статусом non-homestead, из-за которого квартира не получает льготы для постоянного жилья.