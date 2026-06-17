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17 июня 2026 в 20:30

Маликов с сыном, Королева — с невесткой: звездный десант на премьере фильма

Писатель и сценарист Сол Тай, режиссер Алина Курт с актрисами Мией Быстрицкой и Алисой Клагиш на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» Писатель и сценарист Сол Тай, режиссер Алина Курт с актрисами Мией Быстрицкой и Алисой Клагиш на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
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В Москве прошла премьера семейного фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» по бестселлеру Сола Тая. Мероприятие посетили Наташа Королева с невесткой Мелиссой и сыном Архипом, Кирилл Туриченко с супругой Дарьей, которые в этом году впервые стали родителями, Анита Цой с внуками, Дмитрий Маликов с женой и сыном Марком, Алексей Воробьев и другие звезды.

Картина рассказывает о школьнице Злате, которая забывает о реальности, проводя время за компьютерной игрой. Алексей Воробьев, сыгравший в фильме главную роль, признался, что его беспокоит проблема зависимости детей от гаджетов. По словам артиста, лента помогла ему найти подход к дочке (Алексей Воробьев отрицает слово«отчим» и воспитывает дочь Аиды Гарифуллиной как родную) и понять детскую психику. Алексей отметил, что он, в отличие от своего героя, против запретов. С подрастающим поколением нужно уметь договариваться и прививать ему хобби, которые заменят телефоны, добавил он.

«Мой персонаж говорит: „Все, никаких гаджетов“. А я, как человек, понимаю: это же бессмысленно — просто запретить ребенку. Нужно понять, почему так хорошо, так интересно — сделать так, чтобы обычная жизнь была конкурентоспособной по сравнению с гаджетами», — высказался Воробьев.

Самые яркие моменты с премьеры — в галерее NEWS.ru.

Актрисы Алиса Прохорова, Мия Быстрицкая и Алиса Клагиш на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Актрисы Алиса Прохорова, Мия Быстрицкая и Алиса Клагиш на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Актриса Алиса Буслова на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Актриса Алиса Буслова на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Актер и певец Алексей Воробьев с актрисой Алисой Клагиш на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Актер и певец Алексей Воробьев с актрисой Алисой Клагиш на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Режиссер Алина Курт на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Режиссер Алина Курт на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Ксения Угольникова/пресс-служба «Студия Н340»
Певица Анита Цой на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Певица Анита Цой на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Певица Наташа Королева с сыном Архипом и невесткой Мелиссой на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Певица Наташа Королева с сыном Архипом и невесткой Мелиссой на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Певец Дмитрий Маликов с супругой Еленой и сыном на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Певец Дмитрий Маликов с супругой Еленой и сыном на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Александр Бердников с семьей на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Александр Бердников с семьей на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Певец Кирилл Туриченко с супругой Дарьей на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Певец Кирилл Туриченко с супругой Дарьей на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Ксения Угольникова/пресс-служба «Студия Н340»
Актриса Лариса Баранова с дочерью Александрой на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Актриса Лариса Баранова с дочерью Александрой на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Ксения Угольникова/пресс-служба «Студия Н340»
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, режиссер и художник Вероника Пономарева-Коржевская и актер Владимир Шевельков на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, режиссер и художник Вероника Пономарева-Коржевская и актер Владимир Шевельков на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Продюсер Антон Калинкин на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Продюсер Антон Калинкин на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Ксения Угольникова/пресс-служба «Студия Н340»
Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба «Студия Н340»
Писатель, сценарист Сол Тай и режиссер Алина Курт на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Писатель, сценарист Сол Тай и режиссер Алина Курт на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Ксения Угольникова/пресс-служба «Студия Н340»
Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Премьера фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»
Фото: Ксения Угольникова/пресс-служба «Студия Н340»
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