Маликов с сыном, Королева — с невесткой: звездный десант на премьере фильма

Писатель и сценарист Сол Тай, режиссер Алина Курт с актрисами Мией Быстрицкой и Алисой Клагиш на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»

Маликов с сыном, Королева — с невесткой: звездный десант на премьере фильма

В Москве прошла премьера семейного фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» по бестселлеру Сола Тая. Мероприятие посетили Наташа Королева с невесткой Мелиссой и сыном Архипом, Кирилл Туриченко с супругой Дарьей, которые в этом году впервые стали родителями, Анита Цой с внуками, Дмитрий Маликов с женой и сыном Марком, Алексей Воробьев и другие звезды.

Картина рассказывает о школьнице Злате, которая забывает о реальности, проводя время за компьютерной игрой. Алексей Воробьев, сыгравший в фильме главную роль, признался, что его беспокоит проблема зависимости детей от гаджетов. По словам артиста, лента помогла ему найти подход к дочке (Алексей Воробьев отрицает слово«отчим» и воспитывает дочь Аиды Гарифуллиной как родную) и понять детскую психику. Алексей отметил, что он, в отличие от своего героя, против запретов. С подрастающим поколением нужно уметь договариваться и прививать ему хобби, которые заменят телефоны, добавил он.

«Мой персонаж говорит: „Все, никаких гаджетов“. А я, как человек, понимаю: это же бессмысленно — просто запретить ребенку. Нужно понять, почему так хорошо, так интересно — сделать так, чтобы обычная жизнь была конкурентоспособной по сравнению с гаджетами», — высказался Воробьев.

Самые яркие моменты с премьеры — в галерее NEWS.ru.