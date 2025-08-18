Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:15

Депутат призвал наказать Жидковского за пропаганду ЛГБТ

Депутат Иванов: Жидковского надо привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ

Блогер Алексей Жидковский Блогер Алексей Жидковский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогера Алексея Жидковского следует привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, деятельность медийной личности угрожает традиционным ценностям.

Россия делает акцент на традиционных семейных ценностях, однако такие личности, как Жидковский, открыто игнорируют эти нормы, становясь лицом того самого сообщества, которое законодательно признано экстремистским. Мы не можем допустить, чтобы те, кто открыто демонстрирует нетрадиционные взгляды, продолжали влиять на молодое поколение. Личности вроде Жидковского не должны становиться кумирами. Надеюсь, что правоохранительные органы уделят должное внимание данной проблеме и примут соответствующие меры. Если действующего закона о запрете пропаганды ЛГБТ недостаточно, значит, необходимо внести поправки, которые полностью исключат подобные явления из публичного пространства, — пояснил Иванов.

Он также обратил внимание на внешний вид и поведение блогера, указав, что тот использует женские образы и допускает резкие высказывания в своих публикациях. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие правовые ограничения, Жидковский продолжает вести публичную деятельность, которая граничит с пропагандой.

Жидковский ярко красится, носит женские вещи и туфли и делает укладку, а также иногда обращается в блоге к себе, как «она». Также блогер не стесняется в выражениях в своем блоге. Каждый имеет право на самовыражение, но когда это самовыражение превращается в скрытую пропаганду, пора задаться вопросом: почему законы работают избирательно? Мы не можем закрывать глаза на очевидные противоречия — это подрывает доверие к нашим инициативам. Пора заканчивать политику полумер, — резюмировал Иванов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить Жидковского на пропаганду ЛГБТ. По словам парламентария, поводом для этого стало выступление блогера в качестве спикера на «Тотальном диктанте». Он подчеркнул, что Жидковский «намеренно выглядит как женщина».

блогеры
пропаганда
ЛГБТ
Алексей Жидковский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала причину усталости детей после каникул
Идеальный крем-суп из свежих лисичек
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.