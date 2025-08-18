Депутат призвал наказать Жидковского за пропаганду ЛГБТ

Блогера Алексея Жидковского следует привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, деятельность медийной личности угрожает традиционным ценностям.

Россия делает акцент на традиционных семейных ценностях, однако такие личности, как Жидковский, открыто игнорируют эти нормы, становясь лицом того самого сообщества, которое законодательно признано экстремистским. Мы не можем допустить, чтобы те, кто открыто демонстрирует нетрадиционные взгляды, продолжали влиять на молодое поколение. Личности вроде Жидковского не должны становиться кумирами. Надеюсь, что правоохранительные органы уделят должное внимание данной проблеме и примут соответствующие меры. Если действующего закона о запрете пропаганды ЛГБТ недостаточно, значит, необходимо внести поправки, которые полностью исключат подобные явления из публичного пространства, — пояснил Иванов.

Он также обратил внимание на внешний вид и поведение блогера, указав, что тот использует женские образы и допускает резкие высказывания в своих публикациях. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие правовые ограничения, Жидковский продолжает вести публичную деятельность, которая граничит с пропагандой.

Жидковский ярко красится, носит женские вещи и туфли и делает укладку, а также иногда обращается в блоге к себе, как «она». Также блогер не стесняется в выражениях в своем блоге. Каждый имеет право на самовыражение, но когда это самовыражение превращается в скрытую пропаганду, пора задаться вопросом: почему законы работают избирательно? Мы не можем закрывать глаза на очевидные противоречия — это подрывает доверие к нашим инициативам. Пора заканчивать политику полумер, — резюмировал Иванов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить Жидковского на пропаганду ЛГБТ. По словам парламентария, поводом для этого стало выступление блогера в качестве спикера на «Тотальном диктанте». Он подчеркнул, что Жидковский «намеренно выглядит как женщина».