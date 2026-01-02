Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы

Военнослужащие 253-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Арей», участвовавший в атаке на Курскую область, был переброшен в Сумскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что подразделения данного полка состоят из идейных нацистов.

В Краснопольский район переброшены подразделения 253-го ошп «Арей» (ранее 253-й отдельный штурмовой батальон 129-й отдельной бригад теробороны), состоящего из идейных нацистов, для проведения контратак и восстановления утраченных позиций в районе Высокого, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полк «Арей» перебросили под Сумы из-за низкой боеспособности и морально-психологического состояния находящихся там солдат. Речь идет о 116-й и 119-й бригадах теробороны.

Ранее командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко был ликвидирован в зоне проведения СВО. По данным источника, ВС РФ практически ежедневно уничтожают старший офицерский состав противника.