Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 07:57

Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы

ТАСС: участвовавший в атаке на Курскую область полк «Арей» перебросили под Сумы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие 253-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Арей», участвовавший в атаке на Курскую область, был переброшен в Сумскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что подразделения данного полка состоят из идейных нацистов.

В Краснопольский район переброшены подразделения 253-го ошп «Арей» (ранее 253-й отдельный штурмовой батальон 129-й отдельной бригад теробороны), состоящего из идейных нацистов, для проведения контратак и восстановления утраченных позиций в районе Высокого, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полк «Арей» перебросили под Сумы из-за низкой боеспособности и морально-психологического состояния находящихся там солдат. Речь идет о 116-й и 119-й бригадах теробороны.

Ранее командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко был ликвидирован в зоне проведения СВО. По данным источника, ВС РФ практически ежедневно уничтожают старший офицерский состав противника.

Украина
ВСУ
нацисты
националисты
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва
Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января
Измены, забвение, болезни: трагедии главных секс-символов советского кино
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Хаш — спаситель ваш: снимаем похмельный синдром наваристым супом
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»
Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть
«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах
Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью
Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники
Передача США данных летевшего к резиденции Путина БПЛА попала на видео
Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»
«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ
«Все уничтожены»: ВСУ лишились целой штурмовой группы под Харьковом
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион
Юрист рассказал, обязательно ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.