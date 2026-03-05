Генсек НАТО сделал заявление об итогах операции США в Иране Рютте заявил, что не может спрогнозировать итоги операции США в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что не может оценить, чем закончится операция США в Иране. В интервью агентству Reuters он отметил, что кампания находится на начальном этапе.

Сейчас идут начальные этапы кампании, идет пятый день с прошлой субботы, в ближайшие недели будет сложно точно оценить, чем все закончится, — сказал он.

Ранее генсек Альянса выступил в поддержку действий американского лидера Дональда Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко отметил, что Иран обладает преимуществом в затяжной войне с Соединенными Штатами. Специалист указал на то, что события на поле боя демонстрируют, что Тегеран тщательно подготовился к длительному противостоянию.

Военкор Юрий Котенок предположил, что удар по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его мнению, есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе.