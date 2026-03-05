Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:04

Генсек НАТО сделал заявление об итогах операции США в Иране

Рютте заявил, что не может спрогнозировать итоги операции США в Иране

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что не может оценить, чем закончится операция США в Иране. В интервью агентству Reuters он отметил, что кампания находится на начальном этапе.

Сейчас идут начальные этапы кампании, идет пятый день с прошлой субботы, в ближайшие недели будет сложно точно оценить, чем все закончится, — сказал он.

Ранее генсек Альянса выступил в поддержку действий американского лидера Дональда Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко отметил, что Иран обладает преимуществом в затяжной войне с Соединенными Штатами. Специалист указал на то, что события на поле боя демонстрируют, что Тегеран тщательно подготовился к длительному противостоянию.

Военкор Юрий Котенок предположил, что удар по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его мнению, есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе.

НАТО
Марк Рютте
США
Иран
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России нашли способ спасти семьи от разводов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли полностью эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.