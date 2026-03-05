Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:46

Пластический хирург предупредил о смертельной опасности операций на лице

Хирург Короткий: пластические операции на лице могут привести к инсульту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Операции на лице могут привести к кровотечениям, инфаркту миокарда, инсульту, тромбозу и тромбоэмболии, заявил «Вечерней Москве» пластический хирург Игорь Короткий. В качестве осложнений он также назвал гематомы, аллергические реакции и повреждения тканей.

Среди возможных рисков можно выделить тромбозы, тромбоэмболии, инфаркт миокарда, инсульт и другие серьезные состояния. Эти проблемы могут возникать непосредственно вследствие самой процедуры или совпадать по времени с проведением хирургического вмешательства, — предупредил Короткий.

По его словам, особенную опасность представляет образование ретробульбарной гематомы позади глазного яблока — это осложнение впоследствии может привести к нарушению зрения. Врач добавил, что хирургические вмешательства могут травмировать структуру глаза или окружающих тканей, а также лицевые нервы. Последнее чревато развитием пареза или паралича части лица.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что после липосакции часто возникают отеки, которые могут временно увеличивать массу тела, маскируя реальный эффект от процедуры. Она подчеркнула, что данная операция направлена на разрушение жировых клеток и уплотнение кожи в обработанной зоне.

