Пластический хирург предупредил о смертельной опасности операций на лице Хирург Короткий: пластические операции на лице могут привести к инсульту

Операции на лице могут привести к кровотечениям, инфаркту миокарда, инсульту, тромбозу и тромбоэмболии, заявил «Вечерней Москве» пластический хирург Игорь Короткий. В качестве осложнений он также назвал гематомы, аллергические реакции и повреждения тканей.

Среди возможных рисков можно выделить тромбозы, тромбоэмболии, инфаркт миокарда, инсульт и другие серьезные состояния. Эти проблемы могут возникать непосредственно вследствие самой процедуры или совпадать по времени с проведением хирургического вмешательства, — предупредил Короткий.

По его словам, особенную опасность представляет образование ретробульбарной гематомы позади глазного яблока — это осложнение впоследствии может привести к нарушению зрения. Врач добавил, что хирургические вмешательства могут травмировать структуру глаза или окружающих тканей, а также лицевые нервы. Последнее чревато развитием пареза или паралича части лица.

