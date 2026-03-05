Песков рассказал о работе газового сектора России на мировом рынке Песков сообщил о контактах газовых компаний России с глобальным рынком

Российские газовые компании поддерживают контакты со всеми участниками глобального газового рынка и своевременно отслеживают появление новых премиальных ниш, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это позволяет им гибко реагировать на изменения.

Конечно же, наши газовые компании в контакте со всеми представителями глобального рынка газового, и они четко отслеживают ситуацию и понимают, где возникают новые премиальные рынки, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что предложение президента Владимира Путина о перспективах переориентации поставок российского газа на новые рынки является действием в угоду интересам страны. По его словам, у России есть свой товар и рынки, которые заинтересованы в сотрудничестве.

До этого Песков заявил, что ситуация в энергетическом секторе Евросоюза ежедневно усугубляется для всех категорий потребителей. По мнению представителя Кремля, в группе риска как население европейских стран, так и промышленный сектор.