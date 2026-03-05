Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:08

MAX открыл регистрацию для жителей Азии, Ближнего Востока и Африки

Российский мессенджер MAX стал доступен жителям 40 стран мира

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жители 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки получили возможность регистрироваться в национальном мессенджере MAX, сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Пользователям из этих регионов стали доступны отправка сообщений и совершение звонков.

Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран. Отправлять сообщения и совершать звонки в MAX смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, — заявили в пресс-службе.

Для создания аккаунта необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из СМС.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в текущем году цифровые технологии в жилом секторе достигнут новой ступени развития, позволив управляющим компаниям информировать граждан об аварийных ситуациях через мессенджер MAX. По мнению эксперта, такой метод обеспечит сохранность персональных данных, поскольку применение зарубежных сервисов нередко сопровождалось утечками информации.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что закрыть больничный лист, пройти консультацию у врача и записаться на прием в поликлиниках теперь можно через мессенджер MAX. По его словам, благодаря новым возможностям доктора смогут наблюдать за состоянием пациента удаленно и решать, нужен ли ему личный визит в поликлинику или достаточно онлайн-приема.

