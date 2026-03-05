МИД России анонсировал новый обмен пленными с Украиной МИД РФ: Россия и Украина проведут 6 марта обмен пленными по формуле 300 на 300

Россия и Украина проведут 6 марта новый обмен пленными, следует из заявления МИД РФ. По данным внешнеполитического ведомства, запланирована передача 300 бойцов ВСУ в обмен на 300 российских военнослужащих.

На 6 марта намечен обмен по формуле 300 на 300. Всего 5–6 марта планируется возвратить на родину 500 российских военнослужащих, — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что 200 российских военных уже возвращены с подконтрольной Киеву территории. Взамен украинской стороне были переданы 200 военнопленных. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

До этого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в ходе процедуры обмена Россия вернула Украине 1000 тел погибших украинских военных и приняла 38 тел своих бойцов. Парламентарий также передал журналистам фотографию с места события, запечатлевшую грузовые автомобили и людей в белых защитных комбинезонах.