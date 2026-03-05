Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:16

МИД России анонсировал новый обмен пленными с Украиной

МИД РФ: Россия и Украина проведут 6 марта обмен пленными по формуле 300 на 300

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Украина проведут 6 марта новый обмен пленными, следует из заявления МИД РФ. По данным внешнеполитического ведомства, запланирована передача 300 бойцов ВСУ в обмен на 300 российских военнослужащих.

На 6 марта намечен обмен по формуле 300 на 300. Всего 5–6 марта планируется возвратить на родину 500 российских военнослужащих, — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что 200 российских военных уже возвращены с подконтрольной Киеву территории. Взамен украинской стороне были переданы 200 военнопленных. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

До этого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в ходе процедуры обмена Россия вернула Украине 1000 тел погибших украинских военных и приняла 38 тел своих бойцов. Парламентарий также передал журналистам фотографию с места события, запечатлевшую грузовые автомобили и людей в белых защитных комбинезонах.

Украина
Россия
обмены
пленные
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни
Сябитова жестко ответила Милонову на критику женщин в преддверии 8 Марта
В МО Азербайджана раскрыли число атаковавших Нахичевань иранских БПЛА
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.