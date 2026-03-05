Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:08

«Политические пигмеи»: Миронов объяснил, кому сегодня противостоит Россия

Миронов назвал нынешних противников России политическими пигмеями

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия вновь оказалась в эпицентре противостояния с Западом, однако нынешние оппоненты несопоставимы с лидерами прошлого, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. По его словам, вместо политиков калибра Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта по ту сторону баррикад находятся безответственные авантюристы, отличающиеся наглостью и непредсказуемостью.

Сегодня мы находимся на очередном витке противостояния, и на той стороне вместо фигур калибра Черчилля и Рузвельта политические пигмеи и безответственные авантюристы, невежественные, наглые и непредсказуемые, — сказал Миронов.

Поводом для заявления стала годовщина Фултонской речи Черчилля, произнесенной 5 марта 1946 года. Глава «СР» отметил, что эту речь принято считать отправной точкой холодной войны, однако важнее то, о чем британский политик умолчал. По словам парламентария, еще за год до Фултона знаменитый премьер Великобритании отдал распоряжение готовить план нападения на СССР, когда бои с гитлеровцами еще не закончились.

В своей речи Черчилль впервые публично назвал Советский Союз угрозой для свободного мира, объявив о завершении краткого периода сотрудничества. Однако, как подчеркнул Миронов, в отличие от 1946 года, когда у СССР не было ядерного паритета, сегодня РФ обладает достаточной мощью, чтобы остудить пыл западных политиков. Он выразил уверенность, что, несмотря на любые попытки подчинить страну, победа останется за Россией.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что речь, которую Черчилль произнес в Фултоне в 1946 году, заложила «ядовитое зерно» в западное сознание. Журналист задался вопросом, знал ли об этом сам премьер Соединенного Королевства.

