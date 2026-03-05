Зимняя Олимпиада — 2026
Педагог ответил, что убивает в детях интерес к физкультуре

Педагог Байков: запугивание нормативами убивает интерес к спорту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запугивание детей нормативами и оценками убивает интерес к спорту, рассказал argumenti.ru учитель физической культуры Матвей Байков. Он отметил, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.

Первая и самая частая ошибка — запугивание нормативами и оценками. Когда ребенок слышит: «А теперь мы будем делать норматив на скорость, кто не сдаст — получит тройку». У тревожных детей сразу включается внутренний блок, — рассказал Байков.

Педагог призвал не использовать физические упражнения в качестве наказания. По его словам, ребенок не должен воспринимать активность в негативном ключе.

Ранее педагог Валерия Алексеева рассказала, что преподаватели в университетах должны быть действующими практиками в своих сферах. Она отметила, что это позволит им передавать студентам актуальные знания, которые пригодятся им на профессиональном пути.

