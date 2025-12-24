Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 19:39

Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Российский президент Владимир Путин призвал провести Всероссийский съезд учителей физической культуры, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее поручение глава государства дал правительству РФ по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Правительству Российской Федерации совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей физической культуры. Срок — 30 апреля 2026 года, — сказано в документе.

Также Путин рекомендовал руководителям регионов разработать и внедрить систему дополнительного поощрения для тренеров, работающих со спортсменами высокого класса. Речь идет о выплатах и мерах поддержки.

Кроме того, российский президент поручил приравнять к российским украинские почетные звания гражданам РФ, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это касается званий: «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», «Заслуженный работник физической культуры и спорта ДНР» и «Заслуженный работник физической культуры ЛНР».

Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры
