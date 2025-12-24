Путин поручил поддержать тренеров спортсменов высокого класса

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов разработать и внедрить систему дополнительного поощрения для тренеров, работающих со спортсменами высокого класса. Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, губернаторы должны предусмотреть специальные выплаты и меры поддержки за вклад наставников в подготовку профессиональных атлетов.

Важным дополнением в указе стало требование отметить заслуги самых первых наставников, которые стояли у истоков карьеры выдающихся спортсменов. Президент подчеркнул, что те, кто разглядел потенциал в ребенке и заложил базу для будущих побед, заслуживают признания наравне с тренерами действующих чемпионов. Это решение направлено на поддержку кадров в детско-юношеских спортивных школах, где зачастую и формируется фундамент будущих достижений страны.

Помимо денежных премий, регионам предложено проанализировать текущий уровень зарплат в спортивной сфере и синхронизировать его с едиными государственными рекомендациями. Правительство ожидает, что такие меры не только поднимут престиж профессии тренера, но и станут стимулом для поиска новых талантов по всей стране.

Президент также поручил приравнять к российским украинские почетные звания гражданам РФ, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Администрация президента РФ должна решить этот вопрос до 20 февраля 2026 года.