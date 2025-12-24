Путин принял решение по почетным званиям жителей ДНР и ЛНР Путин поручил приравнять к российским украинские почетные звания

Российский президент Владимир Путин поручил приравнять к российским украинские почетные звания гражданам РФ, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает пресс-служба Кремля. Речь идет о званиях: «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», «Заслуженный работник физической культуры и спорта ДНР» и «Заслуженный работник физической культуры ЛНР». Администрация президента РФ должна решить этот вопрос до 20 февраля 2026 года.

Присвоенных лицам, являющимся в настоящее время гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к почетному званию «Заслуженный работник физической культуры РФ», — сказано в документе.

До этого Путин обязал кабмин найти гибкое решение, связанное с выплатой пособий многодетным семьям. Глава государства напомнил, что они не должны лишаться льгот, если совокупный доход немного превышает установленный минимум.

Ранее 14 российских спортсменов были включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Такое решение принято в связи с предстоящим этапом Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. Соревнования пройдут 3–4 января 2026 года.