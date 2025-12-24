Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:20

«Нет смысла»: Путин дал новое поручение по выплатам многодетным семьям

Путин поручил найти гибкое решение по выплате пособий для многодетных

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин обязал кабмин найти гибкое решение, связанное с выплатой пособий многодетным семьям, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил, что они не должны лишаться льгот, если совокупный доход немного превышает установленный минимум.

Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла [при повышении дохода], но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету. Иначе нет смысла на работу уходить, — подчеркнул Путин.

Ранее президент поручил правительству РФ представить проект указа о проведении в 2026 году Года единства народов России. Как говорилось в документе, срок исполнения — до 30 января 2026 года.

До этого Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

Владимир Путин
правительство
выплаты
многодетные семьи
