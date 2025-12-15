Новый год-2026
15 декабря 2025

Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти особые полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно.

В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

Ключевая особенность нового закона заключается в сокращении перечня областей, в которых кабинет министров может действовать в рамках экстраординарных полномочий из-за санкционного давления. Регулирование в исключенных из этого перечня сферах будет возвращено в стандартное правовое поле и осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы расширить присутствие на российском рынке. По его словам, осуществить задуманное непросто из-за множества препон и санкционного давления.

