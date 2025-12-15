Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти особые полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно.

В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

Ключевая особенность нового закона заключается в сокращении перечня областей, в которых кабинет министров может действовать в рамках экстраординарных полномочий из-за санкционного давления. Регулирование в исключенных из этого перечня сферах будет возвращено в стандартное правовое поле и осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы расширить присутствие на российском рынке. По его словам, осуществить задуманное непросто из-за множества препон и санкционного давления.