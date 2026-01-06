В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций Депутат Журова: Россия не объединится с США против КНР ради снятия санкций

Россия не объединится с США против Китая, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, американская сторона хочет избавиться от зависимости от КНР, чтобы самостоятельно контролировать бизнес.

Я не вижу здесь никаких перспектив, потому что у нас с Китаем подписано стратегическое партнерство. Непонятно, почему вообще для США Китай — это враг, — отметила она.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что безвыходное положение подтолкнет США к снятию всех санкций с России. По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене выступает Пекин, в связи с этим он хочет сблизиться с Москвой. Если американцы этого не сделают и позволят РФ и КНР объединиться, то Соединенные Штаты окажутся в проигрыше, объяснил эксперт.

Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что современные международные отношения перешли в стадию открытого доминирования силы над законом. Он подчеркнул, что универсальные нормы, которые десятилетиями сдерживали глобальные конфликты, больше не работают, как и международное право.