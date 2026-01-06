Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 14:19

В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций

Депутат Журова: Россия не объединится с США против КНР ради снятия санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия не объединится с США против Китая, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, американская сторона хочет избавиться от зависимости от КНР, чтобы самостоятельно контролировать бизнес.

Я не вижу здесь никаких перспектив, потому что у нас с Китаем подписано стратегическое партнерство. Непонятно, почему вообще для США Китай — это враг, — отметила она.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что безвыходное положение подтолкнет США к снятию всех санкций с России. По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене выступает Пекин, в связи с этим он хочет сблизиться с Москвой. Если американцы этого не сделают и позволят РФ и КНР объединиться, то Соединенные Штаты окажутся в проигрыше, объяснил эксперт.

Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что современные международные отношения перешли в стадию открытого доминирования силы над законом. Он подчеркнул, что универсальные нормы, которые десятилетиями сдерживали глобальные конфликты, больше не работают, как и международное право.

Светлана Журова
США
санкции
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько россиян планируют подрабатывать в 2026 году
«Эмоционально очень тяжело»: Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой
«Пока ты не вернешься»: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу
Российские хирурги спасли девушку с редкой патологией сосудов
В России назвали возможную дату энергетического кризиса
В Польше фразой «один за всех» ответили на слова Трампа о Гренландии
Россиянам дали советы по укреплению брака во время новогодних праздников
Певица Семенова развенчала слух о былой влиятельности Пугачевой на эстраде
В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ
Госдеп США призвал «не играть» с Трампом на русском языке
Стало известно, как распознать мошеннический сайт-двойник
Атака на курского священника, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 6 января
ЕС отказался признавать легитимность новых властей Венесуэлы
«Считаем их нашими»: в России высказались о выходе страны из ВОЗ и ВТО
В Госдуме рассказали, какую работу пенсионеры могут выполнять на дому
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 января, фото, видео
В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций
Психолог объяснила, почему зумеры стали чаще изолироваться от общества
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Погода в Москве в среду, 7 января: ждать ли снегопада и сильных морозов
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.