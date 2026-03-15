Российский теннисист вышел в финал турнира в США Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в США

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина. Известно, что Медведев занимает одиннадцатую строчку мирового рейтинга и уже одерживал крупные победы, например, на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Ранее сообщилось, что победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае стал Медведев. Призовой фонд состязаний — более $3,1 млн (240 млн рублей). Голландец Таллон Грикспор, который выступал главным соперником россиянина на заключительном этапе турнира, снялся из-за травмы подколенного сухожилия.

Также выяснилось, что российский теннисист Андрей Рублев долго не мог покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства над регионом. В ловушке оказались и другие звезды мирового тенниса — финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало.