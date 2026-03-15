15 марта 2026 в 05:59

Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в США

Даниил Медведев Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина. Известно, что Медведев занимает одиннадцатую строчку мирового рейтинга и уже одерживал крупные победы, например, на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Ранее сообщилось, что победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае стал Медведев. Призовой фонд состязаний — более $3,1 млн (240 млн рублей). Голландец Таллон Грикспор, который выступал главным соперником россиянина на заключительном этапе турнира, снялся из-за травмы подколенного сухожилия.

Также выяснилось, что российский теннисист Андрей Рублев долго не мог покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства над регионом. В ловушке оказались и другие звезды мирового тенниса — финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дотянуть до лета: как справиться с весенней хандрой и не впасть в депрессию
Российский теннисист вышел в финал турнира в США
Йемен может закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно, когда пройдут последние звонки в школах России в 2026 году
Йемен пообещал закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно об истощении запасов ПВО у ЦАХАЛ
Мошенники начали обманывать пенсионеров
В Белом доме раскрыли число потопленных иранских кораблей
Как россиян обманывают на маркетплейсах: классические схемы продавцов
Беспилотник ВСУ попал в многоэтажку в Волгограде
Россиянин рассказал, как потерял 400 тыс. рублей в Дубае
Раскрыты планы Франции передать ядерное оружие Финляндии
Лорак прокомментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маска»
Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов
В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ
Какие автомобили будут использовать в такси в 2026-м: как вырастут цены
В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

