Российский теннисист Рублев «застрял» в Дубае Рублев и некоторые иностранные теннисисты остаются в Дубае из-за закрытого неба

Российский теннисист Андрей Рублев не может покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства над регионом, сообщила журналистка Рим Абуллейль на своей странице в социальной сети Х. В ловушке оказались и другие звезды мирового тенниса.

Помимо Рублева, Дубай не могут покинуть финалист турнира Таллон Грикспор, финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало, хорват Мате Павич, а также официальные лица и журналисты. Чемпион турнира Даниил Медведев сообщил, что тоже застрял в ОАЭ, но отнесся к этому спокойно. Организаторы продлили пребывание спортсменов в отелях до 4 марта.

Причина транспортного коллапса — массированная военная операция США и Израиля против Ирана, начатая 28 февраля. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля и американским базам в регионе. Авиавласти большинства стран Ближнего Востока закрыли небо, рейсы отменены или перенесены на неопределенный срок.

Ранее сообщилось, что победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае стал Медведев. Призовой фонд состязаний — более $3,1 млн (240 млн рублей). Голландец Таллон Грикспор, который выступал главным соперником россиянина на заключительном этапе турнира, снялся из-за травмы подколенного сухожилия.