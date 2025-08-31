День знаний — 2025
31 августа 2025 в 09:24

Обматеривший американца теннисист Рублев назвал штраф за это несправедливым

Андрей Рублев Андрей Рублев Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ему несправедливо назначили штраф в $3 тысячи за нецензурную брань в адрес американского спортсмена Тристана Бойера, сообщает Punto de Break. Россиянин добавил, что не сдерживал эмоции, когда разговаривал сам с собой, а не говорил неприятные слова в лицо сопернику.

Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить. По-моему, за это штрафовать нельзя. Если ругаешься на судью на вышке, то да. Если ругаешься на кого-то или кричишь на весь корт — да, конечно, должен быть штраф. Но когда ты разговариваешь сам с собой, это твой выбор, как ты это делаешь, — сказал Рублев.

Теннисист сказал, что все спортсмены не святые. Он добавил, что многие ругаются в критические или стрессовые моменты.

Ранее теннисист Даниил Медведев на эмоциях разбил ракетку после поражения в первом круге US Open от француза Бенджамина Бонзи. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бонзи мог завершить встречу еще в третьем сете, но не подал на матч.

После этого чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что причина неудач Медведева кроется в слабой физической форме и плотности ударов. По его словам, у россиянина есть ментальные проблемы.

