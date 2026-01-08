Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 18:07

Невыдача виз россиянам стала причиной отмены крупного турнира

Юниорский ЧЕ по тяжелой атлетике был отменен из-за отказа в выдаче виз россиянам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет перенесен из Польши из-за невыдачи виз российским спортсменам, объявила Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) на своем сайте. Решение также связано с проблемами при получении виз для участников из Белоруссии. Новым местом проведения соревнований выбрана Албания. Они состоятся там в октябре 2026 года.

Федерация подчеркнула, что выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте. Организация не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим причинам, особенно в период роста международной напряженности. EWF подтвердила свою приверженность защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без каких-либо политических барьеров.

Ранее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что спортсмены из России, получившие нейтральный статус для международных соревнований по скелетону и бобслею, наконец получили визы для поездки на территорию ЕС. Этап Кубка Европы по скелетону начался 5 января. Соревнования по бобслею запланированы на период с 12 по 18 января. Оба турнира состоятся в австрийском городе Инсбрук.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила о постоянном росте числа отказов в визах для россиян со стороны стран Евросоюза. Она выступила с этим заявлением в связи с открытием визовых центров Кипра на территории РФ. По словам дипломата, в ЕС применяется дискриминационный подход к гражданам России.

