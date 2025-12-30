Новый год — 2026
Российские скелетонисты и бобслеисты получили шенгенские визы

Глава Федерации бобслея РФ Пегов: скелетонисты и бобслеисты получили визы в ЕС

Получившим нейтральный статус для участия в международных соревнованиях скелетонистам и бобслеистам одобрили визы для въезда в Европу, сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. Этап Кубка Европы по скелетону состоится с 5 по 10 января, а турниры по бобслею запланированы на период с 12 по 18 января. Оба соревнования пройдут в австрийском Инсбруке.

Все наши спортсмены, имеющие нейтральный статус, получили сегодня шенгенские визы. Скелетонисты вылетят на этап Кубка Европы в Австрию 2 января, бобслеистки — 8 января, — сказал собеседник.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев впервые в карьере вошел в десятку сильнейших на этапе Кубка мира. На проходящей в Италии многодневке «Тур де Ски» он занял девятое место в гонке на 10 километров классическим стилем. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген.

До этого Международная федерация фехтования (FIE) объявила, что российские и белорусские юниоры и кадеты смогут выступать на турнирах с флагом и гимном. Уже с 1 января спортсмены будут допущены к международным соревнованиям с национальной символикой.

