CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с олимпийского турнира, сообщает пресс-служба CAS. Арбитры посчитали, что правила МОК по выражению мнений спортсменов соблюдают разумный баланс между личной позицией атлетов и вниманием к их спортивным результатам.

Специальный отдел CAS отклонил заявление скелетониста Владислава Гераскевича против Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Международного олимпийского комитета (МОК). <...> Единоличный арбитр считает, что эти руководства обеспечивают разумный баланс между интересами спортсменов в выражении своих взглядов и интересами спортсменов в получении всестороннего внимания к своим спортивным достижениям, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила об отстранении украинского скелетониста от участия в Играх 2026 года. Причиной стало использование шлема с изображениями погибших в украинском кризисе спортсменов, что было признано нарушением Олимпийской хартии.

Кроме того, один из тренеров сборной России заявил, что Гераскевич, добивавшийся отстранения российских спортсменов для улучшения своих позиций на Кубке мира, в итоге сам лишился участия в Олимпийских играх. По его словам, скелетонист обладал неплохими данными, но уступал соперникам в технике и стартовом разгоне, а после исключения трех конкурентов из России потерял шанс на медали уже по другой причине.