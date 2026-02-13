Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 19:54

CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича

Украинский скелетонист Гераскевич не смог оспорить решение МОК

Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с олимпийского турнира, сообщает пресс-служба CAS. Арбитры посчитали, что правила МОК по выражению мнений спортсменов соблюдают разумный баланс между личной позицией атлетов и вниманием к их спортивным результатам.

Специальный отдел CAS отклонил заявление скелетониста Владислава Гераскевича против Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Международного олимпийского комитета (МОК). <...> Единоличный арбитр считает, что эти руководства обеспечивают разумный баланс между интересами спортсменов в выражении своих взглядов и интересами спортсменов в получении всестороннего внимания к своим спортивным достижениям, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила об отстранении украинского скелетониста от участия в Играх 2026 года. Причиной стало использование шлема с изображениями погибших в украинском кризисе спортсменов, что было признано нарушением Олимпийской хартии.

Кроме того, один из тренеров сборной России заявил, что Гераскевич, добивавшийся отстранения российских спортсменов для улучшения своих позиций на Кубке мира, в итоге сам лишился участия в Олимпийских играх. По его словам, скелетонист обладал неплохими данными, но уступал соперникам в технике и стартовом разгоне, а после исключения трех конкурентов из России потерял шанс на медали уже по другой причине.

скелетон
МОК
CAS
апелляции
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали позицию США по ядерной безопасности Европы
«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше
Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США
CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича
Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Коц раскрыл, почему Европа проиграет в ядерной гонке
В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов
Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ
Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх
Железная гарантия: как полный цикл решает проблему качества в индустрии
Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории
У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму
Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели
В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления
Известная горнолыжница переписала историю спорта
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.