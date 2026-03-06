Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:26

Песков предупредил Финляндию о последствиях ошибочного шага

Песков предупредил об ответе России при размещении ядерного оружия в Финляндии

Фото: Guenter Fischer/Global Look Press
Планы Финляндии разместить у себя ядерное оружие ведут к напряженности обстановки — Москва оставляет за собой право ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, оружие будет означать угрозу для России.

Дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры, — констатировал Песков.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находился на рассмотрении оборонного ведомства.

До этого Эстония выразила готовность разместить на своей земле ядерное оружие, если такое решение примет НАТО. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.

Также капитан I ранга запаса, доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что производственные мощности Франции позволяют выпускать до 20 ядерных боезарядов в год. По мнению эксперта, для наращивания ядерного потенциала Европы это единственный доступный путь, поскольку остальные государства региона технически неспособны создать существенные арсеналы в обозримые сроки.

