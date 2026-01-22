Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 13:59

Военэксперт ответил, за какой срок ЕС может нарастить ядерный арсенал

Военэксперт Сивков: Франция может производить до 20 ядерных боеголовок в год

ВС Франции ВС Франции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Франция способна изготавливать до 20 ядерных боеголовок ежегодно, заявил NEWS.ru капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это единственный способ для Европы увеличить свой ядерный потенциал.

У Евросоюза есть французское ядерное оружие. Там есть атомные подводные лодки типа «Редутабль», которые имеют межконтинентальный радиус действия и сами по себе являются серьезной угрозой для США. Поэтому, конечно, у Парижа есть промышленность по производству ядерного вооружения, у него есть предприятия по обогащению урана. То есть единственное, что Европа сейчас может сделать, — это обеспечить развертывание и наращивание ядерного вооружения Франции. Это они могут делать с темпом до 15–20 ядерных боеголовок в год, — поделился Сивков.

Он отметил, что другие страны Европы, вероятно, чисто технически не смогут создать значительные ядерные арсеналы в приемлемые сроки. По его словам, у Британии имеется ядерное оружие, но оно американского производства и находится под контролем США.

Ранее появилась информация, что из-за разногласий с США европейские страны рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия. В Европе больше не верят, что Вашингтон способен защитить их от реальных военных угроз.

ядерное оружие
Европа
Франция
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
