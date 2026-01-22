Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В европейских странах задумались над созданием своего ядерного оружия

NBC News: страны Европы могут создать свое ядерное оружие из-за споров с США

Европейская комиссия, здание Берлаймон, Брюссель, Бельгия Европейская комиссия, здание Берлаймон, Брюссель, Бельгия Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/Global Look Press
Европейские страны могут создать свое ядерное оружие из-за разногласий с США, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Они перестали надеяться на то, что Вашингтон сможет защитить их от реальной военной угрозы.

Мы обсуждаем, как защитить Европу силами ядерного сдерживания независимо от участия США, — сказал один из европейских чиновников.

Как отметил канал, один из предлагаемых вариантов — развитие ядерного арсенала Франции и размещение ее ядерных бомбардировщиков в других странах. Кроме того, некоторые выступают за усиление неядерных сил на восточном фланге НАТО.

Ранее сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что так называемая 12-дневная война Израиля с Ираном в июне 2025 года нанесла серьезный удар по ядерным объектам Исламской Республики и затормозила процесс создания ядерного оружия. Он считает, что до этих событий Тегеран мог создать ядерное оружие за два-три года.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии. По его мнению, милитаризация островного государства лишь усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии.

